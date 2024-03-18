Аналитики зафиксировали снижение спроса на бананы на фоне их подорожания. Согласно данным NielsenIQ, в начале этого года россияне купили на 20% меньше бананов, чем год назад, хотя зимой традиционно наблюдается высокий спрос на этот фрукт.