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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Аналитики зафиксировали снижение спроса на бананы на фоне их подорожания

Аналитики зафиксировали снижение спроса на бананы на фоне их подорожания. Согласно данным NielsenIQ, в начале этого года россияне купили на 20% меньше бананов, чем год назад, хотя зимой традиционно наблюдается высокий спрос на этот фрукт.

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