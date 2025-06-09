Сенатор Пол раскритиковал законопроект Линдси Грэма о санкциях против России

Сенатор-республиканец Рэнд Пол раскритиковал своего коллегу Линдси Грэма за его попытки продвигать законопроект по введению санкций против России, поскольку разработанный им законопроект является "саморазрушительной экономической войной".
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