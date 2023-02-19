Экономист Савостицкий: в некоторых случаях банк может поднять ставку по кредиту

В некоторых случаях банк имеет право повысить ставку по кредиту. Об этом агентству «Прайм» рассказал заместитель заведующего кафедрой экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Артем Савостицкий.
В некоторых случаях банк имеет право повысить ставку по кредиту. Об этом агентству «Прайм» рассказал заместитель заведующего кафедрой экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Артем Савостицкий.
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