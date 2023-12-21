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ЦАХАЛ штурмом занял город Сейда на Западном берегу реки Иордан

ЦАХАЛ штурмом занял город Сейда на Западном берегу реки Иордан

Иллюстративное фотоТретий месяц Израиль ведёт войну против ХАМАС в секторе Газа. Однако Тель-Авив не ограничивается этим палестинским анклавом и проводит масштабные военные операции и на Западном берегу реки Иордан, где правит не ХАМАС, а движение «Фатх» во главе с Махмудом Аббасом.

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