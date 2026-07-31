Джадд Трамп выходит в пятый финал в Шанхае

Первый номер в мировом рейтинге Джадд Трамп выиграл захватывающий поединок со счетом 10-6 у китайского снукериста У Ицзэ в 1/2 финала на турнире Shanghai Masters 2026, сообщает WST Джадд Трамп вышел в финал Шанхай Мастерс 2026 года (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/2 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Лидер мирового рейтинга Джадд Трамп одержал победу над действующим Чемпионом мира У Ицзэ со счетом 10-6, завоевав себе место в финале турнира Shanghai Masters 2026.