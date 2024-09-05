Инсайдерам могут выплатить 70% токенов World Liberty Financial

Платформа криптокредитования World Liberty Financial, активно поддерживаемая кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, продвигается как инструмент, который, по словам политика, «поможет американцам вернуть контроль над своими финансами».
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