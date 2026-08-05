Русская весна
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Русская весна

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«Всех уничтожат»: Риттер предрек Украине плачевный исход

«Всех уничтожат»: Риттер предрек Украине плачевный исход

Поскольку Украина и страны НАТО отвергают дипломатическое урегулирование конфликта, Россия добьётся мира на поле боя, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

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