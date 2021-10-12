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Специалистами Минпрома Крыма установлены нарушения обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции

Специалистами Минпрома Крыма установлены нарушения обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции

В рамках осуществления государственной функции по региональному государственному контролю (надзору) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Крым в сентябре текущего года специалистами Министерства промышленной политики Республики Крым установлены нарушения обязательных требований к розничной продаже алкогольной продукции, а именно: нарушения порядка учета алкогольной продукции, нарушения особых требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а так же несоблюдения предприятиями общественного питания требований, установленных национальным стандартом «Межгосударственный стандарт.

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