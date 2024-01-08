На отдых в Крым отправят детей из Белгородской области

В Крым на отдых и восстановление отправятся больше 200 детей из Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в середине января в санаторий «Бригантина Белогорье» отправят 277 детей из Шебекинского округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии