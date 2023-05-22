В хозяйстве пригодится: как поддержат нижегородских сельхозпроизводителей

Сыры премиум-класса из овечьего и козьего молока будут производить в Нижегородской области. Первую партию планируется изготовить уже этим летом в Лысковском муниципальном округе, где реализуется крупный инвестиционный проект по разведению овец и коз.
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