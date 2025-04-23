Во Франции призвали провести парламентское голосование о миссии на Украине

Сотни бывших военных Франции, среди которых более двух десятков генералов, направили открытое письмо главам обеих палат парламента с требованием раскрыть информацию о присутствии французских военных на Украине.
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