Кевин Гарнетт о Купере Флэгге: «У нас уже давно не было такого крутого и хладнокровного белого парнишки. Все всерьез»

17-летний форвард университета Дьюк является главным претендентом на 1-й номер драфта-2025 НБА. «Что касается лидерства, учитывая все внимание, которое было приковано к нему в старшей школе, он уже привык вести команду за собой.
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