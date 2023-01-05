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В ООН отреагировали на слова Меркель и Олланда об усилении армии Украины

В ООН отреагировали на слова Меркель и Олланда об усилении армии Украины

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ответил на заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о том, что Минские соглашения дали Украине время для усиления своей армии.

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