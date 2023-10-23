Власти США посоветовали Ирану не вмешиваться в палестино-израильский конфликт

По данным иранского государственного агентства Tasnim, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан сообщил о рекомендации властей Соединенных Штатов Америки «проявить сдержанность» в вопросе конфликта Палестины и Израиля и не вмешиваться в него.
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