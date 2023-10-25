Российским чиновникам и госслужащим с октября повысят зарплаты: кому и на сколько

Октябрь – любимый месяц бюджетников и работников госсектора. Именно на него приходится ежегодная индексация зарплат С 1 октября 2023 года зарплаты госслужащих и бюджетников вырастут на 5,5%, соответствующее постановление ранее премьер-министр Михаил Мишустин.
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