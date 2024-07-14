СМИ: покушение на Трампа приостановило попытки демократов снять Байдена с выборов

Члены Демократической партии США перестали пытаться снять действующего президента страны Джо Байдена с гонки на переизбрание после покушения на его главного оппонента бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.
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