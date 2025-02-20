Экс-посол Эмануэль: своими словами Трамп помогает РФ осуществить мечту Сталина

Бывший посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что своими высказываниями по поводу Украины и ее лидера Владимира Зеленского президент Дональд Трамп помогает России осуществить давнюю мечту Иосифа Сталина.
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