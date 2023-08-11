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Фанатки «МЮ» протестуют против возвращения Гринвуда в состав. Клуб обсудит его будущее с женской командой

Фанатки «МЮ» протестуют против возвращения Гринвуда в состав. Клуб обсудит его будущее с женской командой

Футболист отстранен от тренировок с «МЮ» из-за обвинений в насилии над своей девушкой Хэрриет Робсон.

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