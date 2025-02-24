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Крымская газета

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Крымчане могут получить премию «Экология-дело каждого»

Крымчане могут получить премию «Экология-дело каждого»

1 августа 2024 года стартовал V юбилейный сезон Международной детско-юношеской премии «Экология-дело каждого», учрежденной с целью экологического просвещения Федеральной службой по надзору в сфере природопользования».

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