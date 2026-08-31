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Царьград

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ШОС обсудит энергобезопасность и пищевые поставки из России

ШОС обсудит энергобезопасность и пищевые поставки из России

На саммите ШОС в Бишкеке 1 сентября обсудят продовольственную и энергетическую безопасность. По словам Кирилла Дмитриева, в 2022 году поставки из России в страны ШОС увеличились на 17%.

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