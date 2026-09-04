BGR рекомендовало отказаться от дорогих SSD с PCIe 5.0

Журналисты BGR советуют не переплачивать за SSD с PCIe 5.0, так как они не дают значительного прироста скорости в повседневных задачах.
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