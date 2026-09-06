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Ямальские пляжники встретятся с ленинградским дуэтом в финале Спартакиады

Ямальские пляжники встретятся с ленинградским дуэтом в финале Спартакиады

Ямальские пляжники Олег Стояновский и Илья Лешуков пробились в финал Спартакиады. В финале они встретятся с командой из Ленинградской области, сообщили в пресс-службе волейбольного клуба «Факел Ямал».

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