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Мы соседи по планете

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25 мест на карте для настоящих экстремальных путешествий

25 мест на карте для настоящих экстремальных путешествий

Зачем ехать на дорогой курорт, когда наша планета буквально кишит приключениями? Когда на ней еще столько неисследованных пещер и величественных гор? Когда она может предложить нам нечто большее, чем бассейн с хлоркой у берега моря или дежурное обслуживание официантов с безучастными лицами? Предлагаем вашему вниманию список приключений, которые вы просто обязаны попробовать как только откроют границы.

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