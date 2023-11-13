"Ростех" готовится производить первый в России однодвигательный самолет пятого поколения Checkmate

Госкорпорация похвасталась новинкой в преддверии выставки Dubai Airshow-2023.Как уточняют СМИ, зарубежная премьера одномоторного самолёта Checkmate состоялась ещё авиасалоне в 2021 году, однако с тех пор проект некоторую доработку, что скорректировало сроки его первого вылета.
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