«С того дрона боюсь за руль садиться». Записки белгородского таксиста

СЕРГЕЙ МИЛЬШИН - специально для ИА Регнум. Молодая совсем, может, немногим за двадцать. Джинсы в дырках, футболка с дикими надписями.
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