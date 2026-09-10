ИА Регнум
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ИА Регнум

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«С того дрона боюсь за руль садиться». Записки белгородского таксиста

«С того дрона боюсь за руль садиться». Записки белгородского таксиста

СЕРГЕЙ МИЛЬШИН - специально для ИА Регнум. Молодая совсем, может, немногим за двадцать. Джинсы в дырках, футболка с дикими надписями.

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