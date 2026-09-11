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Минздрав: пять пострадавших в ДТП в Архангельской области — в тяжёлом состоянии

Минздрав: пять пострадавших в ДТП в Архангельской области — в тяжёлом состоянии

В Министерстве здравоохранения Архангельской области заявили, что пять пострадавших в результате столкновения лесовоза, микроавтобуса и легкового автомобиля находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое — в крайне тяжёлом.

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