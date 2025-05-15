В Крым с 2014 года было вложено свыше 2 трлн рублей

В экономику Крыма за последние 11 лет, с момента воссоединения с Россией, вложено свыше 2 трлн рублей, причем свыше половины от этой суммы являются частными инвестициями, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
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