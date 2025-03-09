🇷🇺Результат поражения российскими артиллеристами пункта управления БПЛА укробоевиков🔥 🎥Кадры со стороны противника🐷 #ВСРФ #Артиллерия #ПУБПЛА #ВСУ #ЗСУ #СВО.
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🇷🇺Результат поражения российскими артиллеристами пункта управления БПЛА укробоевиков🔥 🎥Кадры со стороны противника🐷 #ВСРФ #Артиллерия #ПУБПЛА #ВСУ #ЗСУ #СВО.
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