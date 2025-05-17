Планы Владимира Зеленского по срыву переговоров в Стамбуле провалились — он угодил в политический котёл, считает председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.