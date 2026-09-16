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В Челябинской области более 200 тысяч человек будут голосовать дистанционно

В Челябинской области более 200 тысяч человек будут голосовать дистанционно

В Челябинской области на портале Госуслуг избирателями подано 200 511 заявлений на участие в ДЭГ. Голосовать можно будет на сайте vybory.

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