Апрель 2017-го. Боевики были ошарашены наглостью 16-ти российских спецназовцев, решив проучить зазнавшийся бойцов, но получилось обратное

Вчера 124 прочитали За окном стоял прекрасный апрельский денек, тепло, тихо и вдруг откуда ни возьмись начался мощнейший артобстрел, в него попали силы сирийской армии, среди которых было всего 16 российских бойцов, правда это были не обычные военнослужащие, а самая настоящая Элита, ближе к концу моего сегодняшнего материала вы поймете почему слово "Элита" я написал с большой буквы.
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