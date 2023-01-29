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Товарищеский матч. США и Колумбия голов не забили

Сборная США сыграла вничью с Колумбией (0:0) в товарищеском матче. Товарищеский матч США – Колумбия 0:0 (0:0, 0:0) Дата проведения 29 января, 03.

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