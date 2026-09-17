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Владимирский умелец создавал шпионские гаджеты для сдачи на права

Владимирский умелец создавал шпионские гаджеты для сдачи на права

t.me/МВД МЕДИА Во Владимире перед судом предстанет 42-летний местный житель, обвиняемый в незаконном обороте спецсредств для негласного получения информации.

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