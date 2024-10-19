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Царьград

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Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    Верховный !!!Доходчивый сигнал...
  • Sobering
    Сперва нужно отстранить академиков РАН от получения ими пособия от государства. Пусть зарабатывают так, как это делаю...Комиссия по лжена...
  • Чак
    Давно пора ввести оценку эффективности так называемых академиков. Нет эффективность, то лишать звания.Комиссия по лжена...

ВСУ сдаются целыми ротами: "Дорога жизни" оказалась ловушкой - массово сбежавшие из котла на Курщине расстреляны

ВСУ сдаются целыми ротами: "Дорога жизни" оказалась ловушкой - массово сбежавшие из котла на Курщине расстреляны

В сети опубликованы кадры, как противник массово бежит со своих позиций. ВСУ сдаются в плен целыми ротами.

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