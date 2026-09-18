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Гимназию № 23 в Сходне капитально отремонтировали

Гимназию № 23 в Сходне капитально отремонтировали

Гимназия № 23 на улице Тюкова в Сходне начала учебный год после капитального ремонта. В здании обновили внутренние помещения, фасад и территорию, заменили мебель и оборудование.

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