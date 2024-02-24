Амурчанин на танке в зоне СВО уничтожил несколько единиц вражеской техники

По случаю Дня защитника Отечества в Белогорске открыли “Парту Героя”. Эта структура посвящена Николаю Матреницкому, герою-танкисту из этого города, который закончил Амурский многофункциональный центр профессиональных квалификаций.
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