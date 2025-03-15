Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Ураганов
    Если он прослужил в армии 23 года и у него нет жилья,почему не выдали жилищный сертификат или его компенсация в денеж...«Как надоели эти ...
  • Регина Толстоброва
    и что этьим чинушам так нравятся ми гранты? наверное потому что от них можно получить взятку. Всю совесть потеряли чи...«Как надоели эти ...
  • Регина Толстоброва
    Замечательные требования.Ультиматум Орбана

«Настоятельная просьба» Трампа «пощадить» боевиков ВСУ в Курской области, — и ответ Путина

«Настоятельная просьба» Трампа «пощадить» боевиков ВСУ в Курской области, — и ответ Путина

"У нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с Президентом России Владимиром Путиным вчера, и есть очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может, наконец, закончиться — НО, В ЭТОТ САМЫЙ МОМЕНТ, ТЫСЯЧИ УКРАИНСКИХ ВОЙСК ПОЛНОСТЬЮ ОКРУЖЕНЫ РОССИЙСКИМИ ВОЕННЫМИ И НАХОДЯТСЯ В ОЧЕНЬ ПЛОХОМ И УЯЗВИМОМ ПОЛОЖЕНИИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх