Вместо Стамбула – Ватикан: западные СМИ активно продвигают тему новых переговоров

Wall Street Journal пишет, что Дональд Трамп в частной беседе с европейскими лидерами сообщил им, что Владимир Путин не готов завершать войну с Украиной, поскольку российский президент считает, что побеждает в ней.
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