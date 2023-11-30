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Родриго о конфликте с Месси: «Не могу говорить об этом – «Реал» не разрешает»

Родриго о конфликте с Месси: «Не могу говорить об этом – «Реал» не разрешает»

Перед матчем квалификации ЧМ-2026 Бразилия – Аргентина (1:0), который был отложен примерно на 30 минут из-за беспорядков на трибунах «Мараканы», у вингера «Реала» и форварда «Интер Майами» произошел конфликт.

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