Запрет на движение автобусов и грузовиков по участку трассы М-5 в Челябинской области сохраняется

Продлено временное ограничение движения на участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области со ссылкой на управление дорог «Южный Урал», введенное вечером 9 января ограничение продлено с 08:00 ориентировочно до 12:00 (время местное) 10 января.