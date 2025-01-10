Запрет на движение автобусов и грузовиков по участку трассы М-5 в Челябинской области сохраняется

Продлено временное ограничение движения на участке трассы М-5 «Урал» в Челябинской области. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области со ссылкой на управление дорог «Южный Урал», введенное вечером 9 января ограничение продлено с 08:00 ориентировочно до 12:00 (время местное) 10 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии