Эксперты дали советы по подготовке питомца к переезду в новую квартиру

Эксперт Шипшилей: старые игрушки питомца помогут ему привыкнуть к новой квартире Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова В течение первых двух недель после переезда 60% кошек и 15–20% собак проявляют признаки тревожности — отказываются от еды, не могут уснуть, чаще обычного мяукают или лают.