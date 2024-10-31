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Эксперты дали советы по подготовке питомца к переезду в новую квартиру

Эксперты дали советы по подготовке питомца к переезду в новую квартиру

Эксперт Шипшилей: старые игрушки питомца помогут ему привыкнуть к новой квартире   Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова В течение первых двух недель после переезда 60% кошек и 15–20% собак проявляют признаки тревожности — отказываются от еды, не могут уснуть, чаще обычного мяукают или лают.

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