Эксперты дали советы по подготовке питомца к переезду в новую квартиру

Эксперт Шипшилей: старые игрушки питомца помогут ему привыкнуть к новой квартире Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова В течение первых двух недель после переезда 60% кошек и 15–20% собак проявляют признаки тревожности — отказываются от еды, не могут уснуть, чаще обычного мяукают или лают.
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