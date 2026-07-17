Новый автомобиль Xiaomi может быть домом и рабочим кабинетом

Xiaomi опубликовала первые официальные изображения полноразмерного кроссовера N90, и главной его особенностью стала не динамика или запас хода, а необычная организация салона, который разработчики предлагают использовать как мобильное жилое и … .
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