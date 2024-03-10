Чернобыльские черви-нематоды помогают ученым в исследованиях рака

30-килиметровая зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС за почти четыре десятилетия после крупнейшей техногенной аварии ХХ века уже давно (вопреки официальным запретам) превратилась в место паломничества искателей приключений со всего мира, а также в объект изучения биосферы, находящейся в условиях многолетнего радиоактивного заражения.