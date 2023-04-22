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«Реал» с общим счетом 8:0 выиграл 4 матча подряд – в Ла Лиге и ЛЧ

«Реал» с общим счетом 8:0 выиграл 4 матча подряд – в Ла Лиге и ЛЧ

Команда Карло Анчелотти сегодня обыграла «Сельту» (2:0) в 30-м туре Ла Лиги. С таким же счетом мадридцы выиграли три предыдущих матча: против «Кадиса» и дважды против «Челси».

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