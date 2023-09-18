Военное обозрение

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Британское издание: Служивший в ВСУ бывший шотландский гвардеец Чедвик мог быть убит другим подданным Соединенного королевства

Британское издание: Служивший в ВСУ бывший шотландский гвардеец Чедвик мог быть убит другим подданным Соединенного королевства

Бывший шотландский гвардеец Джордан Чедвик, воевавший на Украине в составе так называемого "Иностранного легиона территориальной обороны", был убит другим наемником с британским гражданством.

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