В Думу внесли поправку о выплате семьям погибших на СВО в течение года

В России утверждена новая правка, предусматривающая предоставление единовременной социальной выплаты для членов семей участников специальной военной операции (СВО), при условии, что прошло не более года с момента гибели.
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