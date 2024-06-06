По мнению Forbes Украине не угнаться за «чудо-оружием» России, авиабомбами КАБ-500 и КАБ-1000

Самолеты ВСК России запускают корректируемые авиабомбы вне зоны досягаемости украинского ПВО.Украинской армии нечего противопоставить «чудо-оружию» – корректируемым авиационным бомбам (КАБ) массой 500 и 1000 кг, которые активно используются войсками России и запускаются вне зоны досягаемости украинского ПВО, сообщает Forbes.
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