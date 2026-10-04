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Ямальский экологический проект вышел в финал международной премии

Ямальский экологический проект вышел в финал международной премии

Проект «Чистый Ямал: от идеи к результату — комплексный подход к устойчивому развитию и экологическому благополучию» попал в финал премии #МЫВМЕСТЕ-2026 Об этом сообщили в администрации Ноябрьска.

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