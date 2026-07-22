Михаил Драпатый стал широко известен на родине еще в 2014 году, когда его бронемашина первой прорвала пророссийские баррикады в Мариуполе (одно из событий времен карательной операции ВСУ против Донбасса, не признавшего последствия государственного переворота в Киеве — прим.
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