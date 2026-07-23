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Разница в 52 года и споры о наследстве: как костюмерша Анастасия стала последней любовью Кирилла Лаврова

Разница в 52 года и споры о наследстве: как костюмерша Анастасия стала последней любовью Кирилла Лаврова

После ухода супруги, с которой Кирилл Лавров прожил почти полвека, его жизнь казалась опустевшей. Однако на закате дней рядом с 80-летним народным артистом появилась молодая женщина, работавшая в театре костюмером.

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